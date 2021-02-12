لقجع يتوعد مدربي المنتخبات

أبلغهم أنه لم يعد مسموحا لهم بالخطأ ويعقد اجتماعا مع أوشن

رفع فوزي لقجع، رئيس الجامعة، من سقف طموحاته، عقب تتويج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا للمحليين، الأحد الماضي، في ياوندي على حساب نظيره المالي (2 – 0) في المباراة النهائية.

وعلمت «الصباح» أن لقجع سيجتمع بمدربي المنتخبات الوطنية والمدير التقني الويلزي روبرت أوشن، من أجل تذكيرهم بالأهداف المسطرة خلال المشاركات القارية المقبلة، ضمنها مشاركة المنتخب الوطني أقل من 20 سنة في نهائيات كأس إفريقيا بموريتانيا وتحديات المنتخب الأول، المقبل على التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا بالكامرون 2022، إضافة إلى مشاركة منتخب القاعة في مونديال ليتوانيا في أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول أن لقجع طالب زكرياء عبوب، مدرب منتخب الشباب، بالتتويج بلقب كأس إفريقيا المقررة بموريتانيا في فبراير الجاري، بعد غياب 24 سنة، كما سيطالب هشام الدكيك، مدرب منتخب القاعة، بالتأهل إلى الدور الثاني بالمونديال.

وقال لقجع في تصريحات صحافية في أعقاب التتويج ب»الشان»، إنه لم يعد مسموحا بحصد نتائج سلبية مستقبلا، مضيفا «لن أرضى بغير الألقاب مستقبلا، فنحن نتوفر على أفضل مركز للتكوين في العالم، وكل الإمكانيات اللوجستيكية والمالية للتألق وحصد الألقاب».

وأضاف لقجع أنه لم يكن خيار أمام المنتخب المحلي سوى الفوز باللقب القاري، خصوصا بعد توفير كل الظروف المواتية، دون أن يخفي الصعوبات التي اعترضت أشبال المدرب الحسين عموتة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واختلاف المناخ بين المغرب والكامرون، والتنقلات المستمرة بين المدن الكامرونية.

وعبر لقجع عن أمله في أن يتوج المنتخب الأول بلقب كأس إفريقيا، التي تحتضن نهائياتها الكامرون في يناير 2022، بعد ضياع حلم الفوز فيها في دورة مصر في 2019.

عيسى الكامحي