“مي أموريه” تجمع مرابط وكيلت

أصدر الفنان المغربي المقيم في هولندا، محمد مرابط، ديو غنائيا جديدا مع الفنان الكاريبي كيلت تسلا، يحمل عنوان “مي أموريه”، يمزج بين الإيقاعات العربية والإسبانية والأمريكية اللاتينية.

وتأتي هذه الأغنية، بعد شهر من طرح أول أغنية بعنوان “دارو بيا”، بتعاون مع مغني الراب المغربي علي صامد، والتي عرفت نجاحا مهما وحققت أكثر من مليون مشاهدة، وتصدرت قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على “يوتوب”.

وسبق أن تعاون مرابط مع مجموعة من الفنانين العالميين، أبرزهم المنتج المغربي ريدوان، الذي تعاون معه في كتابة أغان لفنانين عالميين، كما تعاون مع جايلان، وتيوتيو، وديجي حميدة، وغيثة الحمامصي، والفنان الجزائري قادر الجابوني، وغيرهم.

إ.ر