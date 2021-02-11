ماء العينين تنتقد إهانة النساء

أدانت آمنة ماء العينين، القيادية في العدالة والتنمية، ما تتعرض له النساء من تهجمات واستهداف مجاني مقصود من قبل بعض فئات المجتمع، بهدف إقصائهن من المشهد السياسي، مؤكدة أن استهداف النساء، على أساس الجنس، يهدف إلى إهانتهن ودفعهن إلى التراجع، واعتزال الشأن العام. وأكدت البرلمانية المثيرة للجدل، في تدوينة لها على «فيسبوك»، بعنوان «إهانة المرأة»، أن هذا الأمر مستنكر في مجتمع تدعو قوانينه ومؤسساته إلى تشجيع انخراط النساء في الشأن العام، للاستفادة من مقدراتهن، مستغربة رفع النخبة لشعارات المساواة والمناصفة في أشكال احتفالية «ناعمة»، لدرجة التزاحم على الميكروفونات والندوات الهادئة، وترك النضال الحقيقي المرتكز على قرار التصدي لما تتعرض له النساء من انتهاك للحقوق، وامتهان للكرامة، وتشهير واستغلال، وهو عادة ما لا يلقى التعبئة نفسها.

وقدمت البرلمانية وقائع استهدفت فيها، أخيرا، النساء بشكل مريب، وبنزعات تدل على أن الإصلاحات العميقة المنتظرة لتغيير البنية التي تنتقص من النساء، ما تزال متعثرة أو بعيدة المنال، من قبيل التشهير الواسع بامرأة انتهكت خصوصيتها بنشر فيديو دون إذنها في فعل مخالف للقانون والأخلاق، ومخاطبة برلمانية تترأس جلسة دستورية بلفظ يعكس في عمقه نظرة تحقيرية للمرأة «أشنو كتقول هاذي؟».

وسجلت ماء العينين وقائع أخرى أثارت ضجة من قبيل مخاطبة منتخبة جماعية برلمانية وكاتبة جهوية لهيأة سياسية بلفظ حاط من الكرامة الإنسانية، ومحرض على التمييز العنصري المتجاوز على أساس سواد البشرة، «حرطانية»، لمجرد أنها أدت مهامها بكفاءة واستحقاق.

أ. أ