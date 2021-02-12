المحامون يستعدون لكأس العالم

أقام الفريق الأول لهيأة المحامين بالدار البيضاء «كازا 1» معسكرا إعداديا بملاعب أحد الفنادق بمراكش، الجمعة والسبت والأحد، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم للمحامين، المزمع تنظيمها لثاني مرة في المغرب بعد الأولى في 1989، والتي تضم تمثيلية مختلف هيآت المحامين بالعالم.

وأقامت بعثة الفريق ثلاثة أيام بمراكش، بحضور جميع اللاعبين والطاقم الطبي والإداري، وحاول المدرب سعيد بنيعيش التركيز على الجانب الذهني والبدني للاعبين، وخلق الانسجام بين مكونات الفريق.

ومر المعسكر في أجواء سادتها الروح الرياضية والانسجام بين مكونات فريق «كازا 1».

يذكر أن «كازا 1» هو الفريق الأول لهيأة المحامين بالبيضاء، وأحرز خلال مساره الرياضي مجموعة من الألقاب، أبرزها البطولة المهنية الوطنية في 2013 و2017 و2019، ويضم بين صفوفه خيرة اللاعبين، كالعميد شكري بنلطيفة وقطب الدفاع ميلود صابر، والمهاجم رشيد واعبد الكريم، والهداف عبد العزيز رمزي.

وتحاول مكونات الفريق إضفاء صورة مشرفة للمغرب، من خلال تمثيلها للمملكة في هذه التظاهرة العالمية، والتي تعرف حضور أكثر من 64 بلدا، ممثلة لهيآت المحامين بالعالم.

عادل بلقاضي (مراكش)