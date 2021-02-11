مداهمة وكر للدعارة بمكناس

حجزت السلطات المحلية التابعة للملحقتين الإداريتين التاسعة و العاشرة بمكناس، مدعومة بعناصر الدائرة الأمنية 11 والقوات المساعدة حوالي منتصف ليلة الجمعة الماضي، أزيد من 30 قنينة نرجيلة ومستلزماتها بعد مداهمة إحدى الشقق بعمارة سكنية وسط المدينة الجديدة (حمرية) بمكناس.

وحسب مصادر «الصباح»، فقد تمت العملية إثر توصل السلطات المعنية بإخبارية تفيد أن الشقة المذكورة، حولها مالكها إلى شبه ملهى ليلي يبقى إلى ساعات متأخرة من الليل يمارس فيه أنشطة مشبوهة من قبيل التعاطي للشيشة، وممارسة الدعارة ومصدرا للإزعاج الناتج عن الضوضاء ودخان الشيشة طيلة اليوم، دون اعتبار للجوار أو احترام الغير، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه العملية التي وصفت بالناجحة تمت تحت الإشراف الفعلي لقائدي الملحقتين الاداريتين المذكورتين، أسفرت عن ضبط 15 شخصا متلبسين بتدخين الشيشة، من بينهم فتاتان في العشرينات من العمر، فضلا عن مالك الشقة المستهدفة المسمى (أ.و) وأخيه (ع.و)، وهما شقيقان لمحام وازن ينتمي لهيأة المحامين بمكناس، جرى إيقافهم جميعا رغم المقاومة العنيفة، التي أبدوها في وجه أفراد القوات العمومية على حد تعبير المصادر.

وعلمت «الصباح»، أنه تقرر وضع صاحب «الوكر» وشقيقه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تحرير محاضر قانونية في الموضوع لباقي الموقوفين في انتظار تقديمهم للعدالة، من أجل المنسوب إليهم، مع مصادرة المواد المحجوزة المهربة لفائدة إدارة الجمارك لتحديد مطالبها المالية.

حميد بن التهامي (مكناس)