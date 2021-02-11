مونديال قطر 2022 بالجماهير

قال ياسر الجمال، رئيس مكتب العمليات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المكلفة بتنظيم كأس العالم 2022، إن قطر تسعى لحضور جماهيري 100 % في مباريات المونديال العام المقبل.

وأوضح الجمال في تصريح صحافي أن قطر “بدأت تفعيل حضور الجماهير بالتدريج، من خلال استضافة مباريات دوري أبطال آسيا، من دون جماهير، ثم رفعت في دجنبر الماضي نسبة الحضور خلال نهائي البطولة القارية إلى 30 %، وتبعتها في مونديال الأندية مع النسبة نفسها، حتى الوصول إلى بطولة كأس العرب وكأس العالم 2022، بحضور جماهيري بنسبة كاملة”.

وتعمل قطر مع الاتحاد الدولي “فيفا”، على موضوع حضور الجماهير، وبموافقة الرئيس جياني إنفانتينو والسلطات القطرية.

ع. د