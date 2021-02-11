عبر مستشارون بمجلس جماعة مكناس عن رفضهم لقرار أغلبية عبد الله بوانو، تفويت عدد من الخدمات والمرافق الرياضية إلى الخواص، تحت يافطة الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والجماعة، وشركة خاصة، لأجل تدبير واستغلال عدد من المرافق.

وصوتت المعارضة برفض المصادقة على عقود الشراكة الخاصة بتفويت المسبح الأولمبي واستغلال المسبح البلدي بـ “بوعماير”، وتدبير وإحداث منشآت ترفيهية بمنتزه الرياض، وكلها عقود فازت بها مجموعة واحدة. ويبدو أن “الإخوان” باتوا يفضلون التخلي عن مسؤولية تدبير العديد من المرافق، لفائدة شركات خاصة، أو لفائدة شركات التنمية المحلية، في مختلف مجالس المدن الكبرى التي يسيرها حزب رئيس الحكومة.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة تحت شعار “مكناس ليست للبيع”، يستنكرون فيها ما وصفوه بفضيحة نهج إخوان سعد الدين العثماني، الذين يدبرون الشأن المحلي في العديد من المدن، بتفويت أملاك عمومية إلى الخواص، أو تفويض تدبيرها لشركات التنمية المحدثة.

ب . ب