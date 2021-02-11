مليار و700 مليون أتعاب محاميين

حدد نقيب إحدى هيآت المحامين بالشمال أتعاب محاميين،عن ملف عقاري تفرعت عنه مساطر جنحية واستعجالية، في مليار و700 مليون، علما أن العقار يقع في منطقة قروية،ومساحته الإجمالية تقدربحوالي سبعة هكتارات.

وبررنقيب هيأة المحامين نفسها، الذي اختار البت في الملف قبل مغادرته كرسي النقابة، أياما قليلة على تحمل سلفه المسؤولية، قراره الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه،بأن المحاماة “أصبحت مثل غيرها من المهن، مورد رزق المحامي، ومزاولتها تستوجب توظيف موارد بشرية وأخرى مادية، فـ “المحامي ملزم بإعداد مكتب مناسب يمارس فيه عمله، ويستقبل فيه موكليه، ومن هو في حاجة إلى مشوراته وفتاواه، ويحتاج إلى مساعدين وكتبة ومستخدمين أكفاء وأمناء تؤدى لهم أجورهم”، ناهيك عما يصرفه يوميا في اقتناء لوازم التحرير والطبع ومصاريف التسيير، وما يصرفه في تنقلاته، وما يواجه به من التزامات ضريبية مضنية، وهي كلها أعباء ساهمت في إثقال كاهل المحامي بجملة من المصاريف، وبسبب هذه الضغوط وجميع هذه التكاليف يجب على المحامي أن يطلب أتعابا عادلة ومعقولة ويجب أن تؤدى له”.

وبرر نقيب الهيأة نفسها مبلغ أتعاب المحاميين بجهودهما ومصاريفهما، معللا القرار بقوله: “إن عمل المحامي يبتدئ من استقبال الموكل إلى قيامه بجميع إجراءات التبليغ والتنفيذ”، وهو ما اعتبره مصدر مطلع سابقة في تاريخ المهنة، إذ”لم يسبق لأي مجلس للمحامين أن حدد أتعابا بمثل هذا المبلغ”.

وفي تعليل مقرر،قال النقيب نفسه “إن الثابت من أوراق الملف أن المحاميين اللذين كلفا في القضية قاما بجميع الأعمال الضرورية واللازمة في النازلة، حسبما يمليه عليهما واجبهما المهني، وقاما بعدة مجهودات بدنية وأخرى فكرية تداخلت في ما بينها، دون انفصام، فكانت السبب المباشر في حصول موكلهما عما أعلن عنه في منطوق الحكم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، إذا ما تعلق بتحديد أتعاب المحاماة المستحقة”، حسب نص القرار.

وواصل النقيب ذاته تعليل القرار بالقول “إن خدمات المحامي في القضية تستوجب أتعابا عند تحديد عدة عناصر فالمحاماة ليست مجرد رفع الدعوى، بل هي أبعد من ذلك، فالمحاماة تبدأ من استقبال الموكل في المكتب، ودراسة القضية المعروضة على المحامي، ورفعها إلى المحكمة المختصة، والجواب عن الخصومة الموجهة إلى ذلك الموكل، وتتبع القضية والقيام بجميع الإجراءات المسطرية، من تبليغ وتنفيذ، إضافة إلى التردد المستمر على مكاتب المحكمة، ومواكبة جلسات القضية العديدة، وهي مجهودات فكرية وبدنية تستحق أتعابا محترمة تناسب القضية، وتناسب شخص الموكل”.

خالد العطاوي