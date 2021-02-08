SAP تنظم افتراضيا حفل تخرج الفوج الرابع لبرنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب

نظمت SAP،الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات الشركات، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH حفل تخرج الفوج الرابع لبرنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب في المغرب ( (YPP SAP يوم الاربعاء 13 يناير 2021 وذلك بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو نظرا لما تمليه الظروف المرتبطة بجائحة وباء كورونا . Covid-19

SAP تواكب استراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي لإفريقيا (2020-2030)

تشكل الرقمنة في إفريقيا قوة دافعة للنمو المتجدد والمستدام الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف أجندة 2063 لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ولذلك، وضع الاتحاد الإفريقي إستراتيجية تهدف إلى بناء سوق رقمية موحدة في إفريقيا بحلول سنة 2030. ووفقًا لتقرير الاتحاد الإفريقي حول التحول الرقمي للقارة 2030، سيتم دعم هذه المبادرة من خلال برنامج شامل لتطوير المهارات الرقمية عبر الإنترنت لتوفير المعرفة والمهارات المتعلقة بالأمن الرقمي والخصوصية ل 300 مليون مواطن إفريقي سنويًا في أفق سنة 2025.

كما تلتزم إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي 2030 بتطوير المهارات الرقمية الدامجة والقدرات البشرية في مجال العلوم الرقمية والتعليم سواء التقني أو المهني بهدف تسيير التحول الرقمي وتنزيله. وتشمل هذه المهارات الرقمية التي تم تحديدها التشفير والبرمجة وتحليل النظم وأنظمة الأمان وسلسلة الكتل، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات والهندسة والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى المهارات المتعلقة بسياسة التنظيم التكنولوجي. هذا وسيتم وضع نماذج تمويل مبتكرة لمواكبة التحول الرقمي للقارة الإفريقية باستثمار يبلغ 20 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، بهدف الوصول إلى استثمار بقيمة 50 مليار دولار سنويًا بين عامي 2026 و2030.

برنامج SAP للمهنيين الشباب: إضافة كبرى للثورة الصناعية 4.0 في المغرب

انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المغرب في أفق 2025 والتي اقترحتها وكالة التنمية الرقمية بناء على طلب رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في يناير 2019 ، تعتزم SAP مواصلة طموحها في تسريع التحول الرقمي في شمال إفريقيا والعمل على إرساء ثقافة رقمية في القارة من خلال مبادرة تكوين شاملة للمهنيين الشباب.

وتحت شعار “الكفاءات من أجل إفريقيا في القارة الإفريقية”، يشكل هذا البرنامج التدريبي قيمة حقيقية للبلدان الراغبة في تحسين اقتصاداتها ومجتمعاتها من خلال خلق وإنعاش فرص الشغل والحد من نقص المهارات الرقمية في صفوف الشباب.

وعلى غرار الدورات الثلاث السابقة من برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب، والتي عرفت نجاحا كبيرا، استطاعت مجموعة الشباب خريجي الدورة الرابعة من الانطلاق في هذا التدريب في مطلع شتنبر 2020، وتمكنوا من الحصول على شهاداتهم في منتصف شهر دجنبر من نفس السنة. واعتبارا للظروف والإجراءات الوقائية التي تفرضها جائحة وباء كورونا بالمغرب، فقد تم اعتماد الصيغة الافتراضية في كل مراحل التكوين. هذا وقد استكملت مجموعات تدريبية أخرى في شمال إفريقيا، وبالخصوص في تونس، برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب بدورها بحلول منتصف دجنبر 2020. أما بخصوص الجزائر، فسيتم تنظيم الدورة الأخيرة من برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب بها بحلول نهاية يناير 2021.

ويشمل برنامج SAP للمهنيين الشباب تكوينا فريدًا ومعتمدًا يمتد من شهرين إلى 3 أشهر حول المهارات الوظيفية والتقنية لبرمجيات SAP مع التركيز على أحدث الابتكارات من حيث تقنيات التدريب والمهارات الرقمية العامة، مما يمكن الخريجين الشباب من اكتساب ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل. فالبرنامج يدعم خريجي الجامعات العاطلين مسبقا عن العمل أو العاطلين جزئيا عن العمل وكل اشباب البلاد في تكوينهم الرقمي حتى يصيروا مستشارين شركاء في SAP، وهو ما يمكنهم من اكتساب ميزة كبيرة في سوق الشغل من شأنها تسهيل حصولهم على مقابلات عمل ضمن مجالات نشاط SAP. ويقدر معدل توظيف الخريجين الشباب في برنامج SAP للمهنيين الشباب بـ 99٪ مباشرة بعد الحصول على شهاداتهم.

ويستمر برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب، المتوفر في 31 دولة عبر العالم، في توسيع بصمته الرقمية في الأوساط الشابة في المغرب وإفريقيا مستثمرا المكتسبات التي راكمها عبر مبادراته التدريبية الرقمية المتعددة، والتي يعتبر Africa Code Week مثالا عليها. ولقد مكن برنامج المهنيين الشباب، الذي تم إطلاقه سنة 2012 تحت شعار ” كفاءات SAP من أجل إفريقيا في القارة الإفريقية “، من تكوين ومنح شهادات تأهيلية لأكثر من 1390 شاب في جميع أنحاء القارة الإفريقية وأكثر من 3150 موهبة عبر العالم.

ويعتبر برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب في المغرب ثمرة تعاون بين SAP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، بهدف خلق 450 وظيفة للشباب المؤهل في قطاع تكنولوجيا المعلومات في 10 دول إفريقية خلال 3 سنوات. ويعتبر مشروع التعاون هذا جزءا من المبادرة الخاصة ل «التكوين والتشغيل « وبرنامج develoPPP.de الذي تنفذه GIZ تحت إشراف الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وبعد إعطائها انطلاقة البرنامج على مستوى العالم سنة 2012 ، أوضحت السيدة ماريتا ميتشين، نائب الرئيس الأول لكفاءات SAP الرقمية لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي أيضًا المديرة العامة لمعهد SAP للتكوين والتطوير، أن مبادرات التدريب الرقمي مثل برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب والتي تم تصديرها نحو 7 دول جديدة في القارة الإفريقية مثل غانا وزامبيا وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا والسينغال، توجد، أكثر من أي وقت مضى، في قلب احتياجات المقاولات التي تتطلب مهارات تقنية من أجل زيادة إنتاجيتها وأداء أنشطتها وكذا في عملية التحول الرقمي. ففي المغرب، وكما هو الحال في بقية العالم، واجه خريجو هذه الدورة الاضطرابات الناجمة عن وباء Covid-19، مما استدعى تكييف شكل البرنامج بالكامل مع نموذج تدريب افتراضي. وأضافت السيدة ميتشين قائلة: نحن فخورون للغاية بالخريجين الشباب الذين قبلوا هذا التحدي وجعلوا من تدريبهم نجاحًا حقيقيًا على الرغم من الظروف الاستثنائية، كما أننا واثقون أن هذه المواهب الشابة سيكون لها تأثير إيجابي على الشركات التي سينضمون للعمل بها مستقبلا”.

من جهته حرص السيد هشام عراقي الحسيني، المدير العام لشركة SAP Afrique Francophone، على تهنئة كل واحد من خريجي برنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب وحثهم على ترسيخ واستدامة بصمتهم الرقمية في مهامهم المستقبلية داخل الشركات. وقال السيد المدير بالمناسبة:”إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل اليوم بتخريج الفوج الرابع لبرنامج SAP التدريبي للمهنيين الشباب في المغرب، فهذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة في حياتهم المهنية على الرغم من السياق الصحي الصعب. يمكنني أن أرى الإحساس بالفخر باديا على وجوههم بفضل المجهود الذي قدموه. كما أن آفاقهم المستقبلية متعددة، ونأمل أن يساهموا في تحقيق الأهداف الرئيسية لبلدهم وقارتهم. إن نشر المعرفة هو أحد المحركات لحياة أفضل. ولهذا السبب، يسعد برنامجSAP التدريبي للمهنيين الشباب أن يزود الشباب المغربي والإفريقي بالمهارات الرقمية من أجل تحقيق أهداف الرؤية التأسيسية للتحول الرقمي الإفريقي”.