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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
-طنجة: 28 ملم
-العرائش: 20 ملم
-القنيطرة وإفران: 19 ملم
-بني ملال: 18 ملم
-الرباط-سلا والجديدة: 16 ملم
-الرباط-المدينة : 14 ملم
-المحمدية و الدارالبيضاء-أنفا وتازة: 13 ملم
-الشاون: 12 ملم
-الصويرة-المطار: 11,4 ملم
-تطوان: 11 ملم
-النواصر وسيدي إفني: 10 ملم
-كلميم وطانطان: 9 ملمترات
-آسفي وخريبكة والصويرة-الميناء: 8 ملمترات
-بنسليمان: 7,5 ملم
-الرشيدية وبنجرير: 6 ملمترات
-فاس وتيط مليل ومكناس: 5 ملمترات
-تيزنيت: 4 ملمترات
-الناظور وأكادير-إنزكان: 3 ملمترات
-بوعرفة: 2,2 ملم
-سطات ومراكش: 2 ملم
-وجدة وتارودانت وأكادير-المسيرة والعيون وميدلت: أقل من ملمتر