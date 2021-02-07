ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو بنسبة 0,56 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت ب0,56 في المائة مقابل الأورو، وانخفضت ب0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 28 يناير الماضي و3 فبراير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 29 يناير 2021 بلغت الأصول الاحتياطية 313,9 مليار درهم بزيادة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 25,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أن مجموع تدخلاته بلغت خلال الفترة نفسها ما مجموعه 72 مليار درهم، منها 25,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.