كلميم…انطلاق دروس برامج محاربة الأمية

انطلقت مساء أمس (الأربعاء) بعدد من المراكز بكلميم دروس برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2020-2021.

وأعطيت انطلاقة هذه الدروس بمركز جمعية التواغيل للتنمية بكلميم (المجال الحضري) وبمركز جمعية واد نون للتطوع بواحة تيغمرت التابعة لجماعة أسرير (المجال القروي). وأشرف عليها المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية صالح الطفساوي.

وقال الطفساوي، إن الدروس انطلقت في المراكز المتعاقدة والشريكة مع الوكالة، والتي استطاعت أن توفر ظروف الانطلاقة، لاسيما مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الجهوي أن الدروس انطلقت فعليا بأغلبية الجمعيات بجهة كلميم واد نون التي استطاعت أن تفتح أبوابها، نظرا لتحفز المستفيدات من تقلي الدروس.

وذكر بقرارات المجلس الإداري للوكالة الذي انعقد في شتنبر الماضي، منها على الخصوص قرار انطلاق دروس برامج محاربة الأمية المبرمجة برسم الموسم القرائي 2020-2021 بشراكة بين هيئات المجتمع المدني والوكالة ابتداء من يناير2021.

وعبر عن أمله أن يمر الموسم الحالي في ظروف ملائمة للاستجابة لطموحات المستفيدين و الجمعيات وتنفيذا، أيضا، لاستراتيجية الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

(و م ع)