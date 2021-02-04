إرجاء محاكمة الشيخة “الطراكس”

قررت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، تأجيل قضية المغنية الشعبية فاطمة الزهراء، المشهورة بالشيخة «الطراكس»، إلى جلسة 5 مارس المقبل، بطلب من دفاعها، بعد متابعتها في حالة سراح، على خلفية خرقهما لقانون حالة الطوارئ الصحية، بعد تنظيم حفل خطوبتها بمنزلها.

واعتقلت مصالح الأمن بمراكش، «الشيخة» المذكورة، رفقة والدتها، بعد ضبطها بصدد إحياء حفل خطوبتها، داخل شقة بحي رياض السلام بمقاطعة كليز، في خرق لحالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا تفاديا لانتشار وباء كورونا، قبل أن يجري إطلاق سراح «الطراكس» بعد الاستماع إليها في محضر رسمي. ولم تتمكن المغنية الشعبية من إقامة حفل خطوبتها، بحضور زوجها المستقبلي المتحدر من إحدى دول الخليج، غير أنها بالمقابل، قامت بدعوة عشرات المدعوين لحضور الحفل الذي أحيته فرقة شعبية، في خرق تام للتدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا، ما دفع السلطة المحلية بمعية رجال الأمن، إلى التدخل ومداهمة مكان الحفل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

ع . ب (مراكش)