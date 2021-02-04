5 سنوات لـ “زغالو” بالجديدة

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة مع تعدد الجناة والضرب والجرح والسكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية. وجاء إيقاف المتهم، من قبل الضابطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، تزامنا مع رأس السنة الميلادية الأخيرة وهو في حالة سكر، خارقا حالة الطوارئ الصحية.

وبعد تنقيطه عبر الناظم الإلكتروني، تبين أنه موضوع مذكرة بحث، من أجل مسطرتين تتعلقان بالضرب والجرح والسرقة الموصوفة.

وعرضت عليه الضابطة القضائية تصريحات المشتكي الأول، الذي صرح أنه خلال 2019 وهو يغادر ملعب العبدي، اعترض المتهم وخمسة من رفقائه سبيله واعتدوا عليه بالضرب والجرح واستولوا على هاتفه المحمول وسلسلة عنقية.

واستمع له حول مضمون شكاية الضحية الثاني، الذي أكد أن المتهم واثنين من زملائه، اعترضوا سبيله وسرقوا هاتفه المحمول وعرضوه للضرب والجرح ولم يدل بأي شهادة طبية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)