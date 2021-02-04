إيقاف “حراكة” بالحسيمة

أفادت مصادر ” الصباح” أن أعوان السلطة بالجماعة الترابية إزمورن بإقليم الحسيمة، حاصروا ليلة الجمعة الماضي، مجموعة من «الحراكة» يتحدرون من دول جنوب الصحراء، بغابة «توزارين» الواقعة بمدخل المنتزه الوطني للحسيمة. وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إخبار أفراد الدرك الملكي بسرية إزمورن الذين حلوا بالمكان، واقتادوا المعنيين بالأمر البالغ عددهم 34 شخصا، إلى مركز الدرك الملكي. وتواصل السلطات الأمنية بحثها في الجبال والكهوف الموجودة بالمنطقة عن مهاجرين يفترض لجوؤهم إليها، خوفا من ملاحقتهم من قبل عناصر الدرك، أو ينتظرون الفرصة للعبور إلى الضفة الأخرى. وأوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية إزمورن أخيرا مجموعة من المهاجرين السريين بعدما كانوا انتشروا بمنطقة إزمورن.

وفي الحسيمة، استنفر قارب خشبي مجهول الاسم وغير مسجل، لفظته أمواج البحر بشاطىء ” ثمشذين ” بمنطقة صباديا بالحسيمة، صباح السبت الماضي، السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى المكان. وحسب مصدر مطلع، فإن القارب الذي تبدو مقدمته عالية، من نوع القوارب المصنوعة خارج الحسيمة. ورجحت بعض المصادر أن يكون القارب استعمل في هجرة سرية، تخلص منه « حراكة « كانوا على متنه، أو أنهم قضوا غرقا في مياه البحر.

جمال الفكيكي (الحسيمة)