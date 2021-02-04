سيدي قاسم يعمق أزمة الحسيمة

مدرب إيفواري يقترب من تدريب الفريق الحسيمي

عمق اتحاد سيدي قاسم أزمة شباب الريف الحسيمي في أسفل الترتيب، بعد أن تعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما عصر أول أمس (الأحد) بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، لحساب الجولة السابعة من بطولة القسم الوطني هواة.

وكان الفريق الضيف سباقا للتهديف عن طريق اللاعب ياسين إعمراني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك شباب الحسيمة التعادل بصعوبة في الأنفاس الأخيرة من المباراة عن طريق اللاعب علي الحاجي، بعد سوء تفاهم بين مدافعي الفريق الضيف وحارسه لحسن نافعي.

وشهدت المباراة احتجاجات على حكم المباراة بدر العزيزي من عصبة فاس.

وقاد شباب الريف الحسيمي كاتبه الإداري يوسف أكناو من دكة الاحتياط، في انتظار التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا الذي تابع المباراة من المدرجات، للإشراف على تدريب الفريق خلفا لفوزي علاش المستقيل.

وظل الفريق الحسيمي في الرتبة الأخيرة برصيد أربع نقاط.

وتميزت المباراة بمستوى جيد، خاصة من قبل الفريق الضيف، الذي ركن لاعبوه إلى الدفاع في الجولة الثانية، ما سمح للفريق الحسيمي بالضغط عليه، وكاد أن يحرز هدفا لولا التسرع، وتألق حارسه الذي تمكن من إنقاذ مرماه في عدة مناسبات.

وأنذر حكم المباراة عبد الإله الروبية وأنس الغنوج ورضا البان من الحسيمة، وجمال الدين وأيوب الداودي وإبراهيم المنتصر من اتحاد سيدي قاسم.

جمال الفكيكي (الحسيمة)