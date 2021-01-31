استئناف الدراسة غدا الاثنين وفق الأنماط التربوية المعتمدة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أن الدراسة ستستأنف غدا الاثنين وفق الأنماط التربوية المعتمدة، وكذا بث الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أن “الدراسة ستستأنف، غدا الاثنين فاتح فبراير، وفق الأنماط التربوية المعتمدة، وذلك بعد انتهاء مدة عطلة نصف السنة الدراسية “.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بالتالي، استئناف بث الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة TelmidTICE.

(و م ع)