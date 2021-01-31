466 إصابة جديدة و532 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و532 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 471 ألفا و157 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 449 ألفا و160 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8275 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (144)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (87)، والرباط-سلا-القنيطرة (76)، والشرق (55)، وسوس-ماسة (44)، ومراكش آسفي (22)، والعيون الساقية الحمراء (14)، وفاس مكناس (7)، والداخلة وادي الذهب (5)، وكلميم واد نون (5)، ودرعة تافيلالت (4)، وبني ملال خنيفرة (3).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (9 حالات)، وحالتين بكل من مراكش آسفي وكلميم واد نون، وحالة واحدة بكل من الشرق وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1296,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و722 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 55 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 714 حالة، 53 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و390 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 22.6 في المائة.