تعبئة 40 مركزا للتلقيح ضد كورونا ببنسليمان

تم، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، التي أشرف الملك محمد السادس، على انطلاقتها، الخميس الماضي، تعبئة 40 مركزا للتقليح، بإقليم بنسليمان، (24 ثابتا و16 متنقلا).

ويبلغ عدد السكان المستهدفين حوالي 175 ألف نسمة، ممن يتعدى عمرهم 18 سنة، بمختلف جماعات الإقليم.

وتفيد أرقام المندوبية الإقليمية للصحة، بأن الجرعات الأولى سيتلقاها 5919 شخصا يفوق عمرهم 75 سنة، و216 إطار صحيا، (156 في القطاع العام و60 في الخاص) و1280 من أطر التعليم (841 في القطاع العام و349 في الخاص) و348 من رجال وأعوان السلطة و232 من رجال الدرك الملكي و188 من الشرطة، و14 عنصرا من الوقاية المدنية و96 من القوات المساعدة، و37 موظفا بإدارة السجون.

وبعد إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية، تلقى عامل الإقليم، سمير اليزيدي، الجمعة الماضي، أول جرعة من اللقاح، في خطوة تروم طمأنة المواطنين حول سلامة اللقاح وتحفيز المواطنين على الانخراط في هذه العملية من أجل العودة بشكل نهائي إلى الحياة الطبيعية.

(و م ع)