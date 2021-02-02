مؤاخذة سارق دكاكين

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بجناية السرقة الموصوفة والتخدير.

وتوصلت الضابطة القضائية بالجديدة، بخبر إيقاف المتهم والتحفظ عليه داخل الدكان، الذي اقتحمه من أجل السرقة. وانتقلت فرقة أمنية إلى مكان الحادث وتسلمت المتهم ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية. واستمعت الضابطة القضائية لمساعد صاحب الدكان، الذي صرح أنه يعمل مساعدا داخل الدكان موضوع السرقة وأنه ليلة الحادث، أغلق باب المحل بعد الانتهاء من عمله وخلد للنوم.

وبعد مرور وقت قصير، انتبه إلى وجود ضوضاء وجلبة وخرج من الباب الخلفي وأغلق الباب الرئيسي تاركا المتهم داخله وأخبر صاحب المحل.

واستمعت الضابطة للمتهم وهو في حالة تخدير، فصرح أنه لم يدر كيف ولج الدكان، واعترف بأنه سرق محتويات عدد من المحلات التجارية واستولى على مواد غذائية ومبالغ مالية وأشياء أخرى.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)