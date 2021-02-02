الرياضة والسياسة … ورقـة انتخابية

3 أسئلة إلى *حكيم دومو

< هل تعاني الأندية مشاكل مع سياسيين؟

طبعا، هناك مشاكل عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، الذين يتخذون من الرياضة مطية لتحقيق مآرب شخصية، وورقة انتخابية لاستمالة الأصوات الناخبة. وأعتقد أن بعض الأندية لم تسلم من العديد من السياسيين الانتهازيين، الراغبين في تلميع صورتهم، إذ غاليا ما ينظر هؤلاء إلى القطاع الشبابي قاعدة انتخابية لا غير، لهذا ترى أغلبهم لا يمتون للرياضة بصلة، ما يؤدي إلى مشاكل تؤثر على السير الطبيعي للأندية. إننا نحتاج إلى أولئك السياسيين، الذين لا يتوانون في خدمة منطقتهم من خلال تنمية البنيات التحتية الرياضية وجلب الموارد المالية.

< إذن هناك من خدم الرياضة؟

< بكل تأكيد، فوجود سياسيين في الرياضة ضروري، شريطة أن يساهموا في تنميتها والرقي بها والاستثمار فيها، طبقا لما هو معمول به لدى العديد من الدول لسنا متفقين مع استغلالها لأمور غير رياضية، وينبغي أن يكون شرط الخبرة والاختصاص المحدد الرئيسي للولوج إلى عالم الرياضة. هناك سياسيون نجحوا في مهامهم، وهم يدبرون شؤون أندية وطنية.

< وماذا عن غياب الرياضة في برامج الأحزاب؟

< غياب البرامج عن الأحزاب يطرح علامات استفهام كبرى، إذ من شأن ذلك أن يعيق تطور الرياضة، باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية المجتمعية. وأعتقد أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بهذا التهميش، لأنها تفتقد إلى إستراتيجية واضحة المعالم، ولن يتأتى تدارك الأمر إلا بتخصيص دعم يوازي تطلعات الشباب.

كما أن النخب السياسية مازالت تنظر إلى الرياضة ورقة انتخابية، بدل اعتبارها وسيلة للتنمية وحقا دستوريا. والغريب أن بعض السياسيين فشلوا في تنفيذ وعودهم أثناء حملاتهم الانتخابية، فكيف يستجيبون إلى متطلبات الرياضة وتسييرها. وما يحرك العديد من السياسيين سوى الشعبية المطلقة للرياضة، لهذا تراهم يتهافتون من أجل استمالة الناخبين ليس إلا، خصوصا في ظل تطور وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

أجرى الحوار: عيسى الكامحي

* مسير رياضي وعضو جامعي