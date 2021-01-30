مدربو البطولة يطالبون بشركة للإحصائيات

خلص اليوم الدراسي الذي نظمته الإدارة التقنية الوطنية لفائدة مدربي بطولة القسم الوطني الأول، إلى إعداد أربعة تقارير حول البرمجة وإدماج اللاعبين الشباب، وتقنية «الفار»، وانتظارات الأطر الوطنية من الإدارة التقنية. وعلمت «الصباح»، أن اليوم الدراسي عرف تقسيم المدربين المشاركين فيه، إلى أربع مجموعات، إذ تكلفت كل واحدة بإعداد تقرير خاص بكل محور من المحاور الأربعة، قبل عرضها أمام أنظار جميع المشاركين، قصد العمل على تفادي مشاكل البطولة الوطنية، بعد استئناف المنافسات بمجرد عودة المنتخب المحلي من مشاركته في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالكامرون.

وانطلق اليوم الدراسي بعد الكلمة التوجيهية لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعرض قدمه الويلزي روبيرت أوشن، المدير التقني لجامعة الكرة، حول مستجدات الضربات الثابتة لدى أندية المستوى العالي في جميع أرجاء العالم، من أجل إطلاعهم على أهم التقنيات المعتمدة في تنفيذها.

وطالبت المجموعة الخاصة بتقنية «فار»، بضرورة برمجة الإدارة التقنية الوطنية تكوينا لفائدة اللاعبين، من أجل تقريبهم أكثر من مهمتها الأساسية، بحكم أن أغلب اللاعبين لا يعرفون أن هذه التقنية بمثابة اللاعب رقم 12 داخل أرضية الملعب، وقد تكون قراراتها في صالح هذا الفريق أو ذاك، وذلك لتجنب كثرة الاحتجاجات، بعد أي قرار احتكم فيه الفريقان المتباريان إليها.

ووجدت المجموعة الخاصة بالبرمجة نفسها أمام ضغط الأجندة الدولية والإفريقية والعربية، الشيء الذي دفعها إلى اقتراح برمجة تراعي هذه الظروف، ومواعيد الأندية الوطنية والمنتخبات، لوقف «بوليميك»، يثيره هذا الموضوع في كل موسم.

وأقرت المجموعة الخاصة بإدماج اللاعبين الشباب في الفريق الأول، بوجود مشاكل مع هذه الفئة، وهذا راجع إلى التكوين، بعد أن عددت نقط ضعف وقوة إشراكهم في مباريات البطولة الوطنية الأولى، في الوقت الذي طالبت مجموعة تقييم العلاقة بين المدربين والإدارة التقنية الوطنية، بمساهمة الأخيرة في تكوين الأطر الوطنية، والتعاقد مع شركة خاصة مكلفة بالإحصائيات، لمد الأندية الوطنية بجميع الإحصائيات الخاصة بلاعبيها في المباريات.

صلاح الدين محسن