سقوط متهم بسرقة السيارات بمكناس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معلومات دقيقة، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف شخص ثلاثيني، من ذوي السوابق في العديد من الأنشطة الإجرامية، للاشتباه في تورطه في سرقة العديد من السيارات الخفيفة من أمام منازل أصحابها، خاصة بالمدينة الجديدة بمكناس .

وأوضحت مصادر مطلعة، أن التحريات الميدانية المسترسلة، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، إثر شكاية تتعلق بسرقة سيارة خفيفة معززة بمقاطع فيديو التقطتها كاميرا للمراقبة، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه بالمدينة الجديدة (حمرية).

وكان المتهم يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني، للاشتباه في ضلوعه في قضايا إجرامية تتعلق بسرقة خمس سيارات خفيفة في أماكن مختلفة من المدينة، وتغيير معالمها الخارجية بغرض بيعها بوثائق مزورة. وأكدت المصادر، أن عمليات التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية في هذه القضية، مكنت من حجز السيارة التي كانت موضوع الشكاية المذكورة بحوزة المشتبه فيه، فضلا عن حجز هواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في أنها متحصلات من أنشطته الإجرامية. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

حميد بن التهامي (مكناس)