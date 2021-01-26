إصابة داري تقلق البنزرتي

استاء فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، من إصابة المدافع أشرف داري، رفقة المنتخب المحلي.

وذكر مصدر مطلع، أن البنزرتي، عبر عن قلقه من الإصابة، ويترقب التقرير الطبي لحالة داري، والتأكد من مشاركته في عصبة الأبطال.

وتعرض داري لإصابة خلال معسكر الأسود بالكامرون، وغاب عن المباراتين الأولى والثانية اللتين خاضهما أشبال المدرب الحسين عموتة أمام توغو ورواندا، وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة الثالثة أمام أوغندا.

ورفض عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الحديث عن إصابة داري، في تصريح تلفزيوني، واكتفى بتأكيد أنه يتابع حالته عن قرب، قبل إعداد تقرير حول الموضوع.

واستأنف داري نشاطه الكروي بداية الموسم الحالي، بعد سنة من التوقف إثر إصابة تعرض لها في مباراة الديربي.

وفي موضوع آخر، نفى مصدر من داخل نهضة الزمامرة التوصل بعرض من الوداد، بشأن لحسن دحدوح.

بالمقابل أفاد المصدر ذاته أن اللاعب تلقى عرضا من الإمارات، إلا أن المكتب المسير رفضه لهزالته.

واستنادا إلى مصدر “الصباح”، فإن العديد من الأندية عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدمات اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، مستدركا”ليس هناك أي عرض رسمي لحد الساعة، لكن هناك كلام هنا وهناك حول اهتمام بعض الأندية باللاعب”.

ويواجه الوداد يوسفية برشيد، اليوم (السبت)، بمركب محمد بنجلون، في إطار استعداد الفريقين لاستئناف البطولة، قبل أن يواجه الدفاع الجديدي الأربعاء المقبل.

ن. ك