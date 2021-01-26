بانون يواجه بنعطية في المونديال

يلتقي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، مواطنه العميد السابق للأسود المهدي بنعطية، لاعب الدحيل القطري، في مونديال الأندية، الذي يقام بقطر في فبراير المقبل، بعد اعتذار أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن المشاركة في المنافسة، بسبب جائحة «كورونا».

واضطرت اللجنة المنظمة للمونديال، إلى إجراء تعديلات على برنامج المباريات في البطولة، بعد انسحاب الفريق النيوزيلندي. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، المقررة في قطر خلال فبراير المقبل.ويأتي انسحاب الفريق على خلفية قيود صارمة تفرضها نيوزيلندا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.