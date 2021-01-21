مجلس النواب يساءل العثماني عن دعم المنتوج الوطني

يعقد مجلس النواب، فاتح فبراير المقبل، جلسة عامة تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، يوم 18 يناير الجاري، فقد تقرر عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، الاثنين فاتح فبراير المقبل، إذ حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني”.

(و م ع)