أندية تطلب وساطة لقجع لدى الداخلية

استنجدت أندية لكرة القدم بفوزي لقجع، رئيس الجامعة، إثر المشاكل التي أصبحت تواجهها في الحصول على منح المجالس المنتخبة، بعد دورية وزير الداخلية.

وفرضت الدورية على الجماعات المحلية ترتيب الأولويات، في ظل تداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى وقف المنح المقدمة إلى الجمعيات الرياضية أو تخفيضها.

وطلبت أندية من فوزي لقجع التوسط لها لدى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لطلب تسهيلات واستثناءات، بدعوى تأثرها أيضا بالأزمة الحالية، في وقت تتحمل فيه نفقات وأجورا تشكل مصدر رزق عدد من العائلات. ويأتي تحرك بعض الفرق بعدما تفاقمت مشاكلها المالية، الناجمة عن توقف الدعم من جهة، وسوء التسيير من جهة ثانية، وهو ما أكدته تقارير لجنة مراقبة التدبير، في ظل غياب التوازن بين الإنفاق والموارد.

وتوجه أصابع الاتهام إلى رؤساء الأندية، بسبب رفع نسبة الإنفاق، والاعتماد على جلب اللاعبين الجاهزين، عوض الاستثمار في التكوين والبحث عن الموارد المالية وتحسين الحكامة.

واضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المذكورة، إلى رفض ملفات عدد من الأندية لتأهيل لاعبين جدد، لعدم توفرها على الضمانات المالية الكافية، من قبيل حسنية أكادير وأولمبيك آسفي والمغرب التطواني واتحاد طنجة والرجاء الرياضي، إضافة إلى عدد من فرق القسم الثاني.

وحصلت الأندية على عدة تسهيلات، لتجاوز الوضع الحالي، على غرار إعفائها من أداء الضرائب، بعد تأسيس الشركات، وتأجيل استخلاص الضرائب على الدخل، إضافة إلى منحها حوافز مالية مباشرة، من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مقابل ملاءمة وضعيتها القانونية وتأسيس الشركات.

عبد الإله المتقي