جلالة الملك يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى جلالة الملك رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتم خلال الاستقبال، بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعن الجانب الإماراتي مدير مكتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، محمد محمود آل خاجة.

( و م ع)