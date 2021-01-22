مستشار جماعي يفلت من الاعتقال

أفلت مستشار بجماعة “الحوافات”، بإقليم سيدي قاسم، أول أمس (الاثنين)، من الاعتقال من داخل قاعة الجرائم المالية بالرباط، بعدما تراجع عن شهادته لصالح رئيس الجماعة، المتابع بالاختلاس والتبديد والتزوير، في فضيحة مهرجان خصصت له عشرة ملايين في دورة استثنائية، واكتشفت المعارضة تزوير المحضر وتخصيص 25 مليونا، وإدراج جمعيات لم يصادقوا على استفادتها.

المستشار الشاهد أكد أنه جرى تزوير أقواله أمام الضابطة القضائية، وأمام قاضي التحقيق، لتوريط رئيس الجماعة، فانتفض ممثل النيابة العامة، وأمر بعدم خروجه من قاعة المحاكمة، تمهيدا لاعتقاله، ما استنفر عناصر شرطة الجلسات، التي ظلت تنتظر نصف ساعة لاقتياده.

وطالب نائب الوكيل العام رئيس الجلسة ثلاث مرات بتذكير الشاهد بخطورة الاتهام الموجه لقاضي التحقيق، ما جعله يتراجع من جديد، ليتهم رئيس الجماعة، فأفلت من الاعتقال.

عبد الحليم لعريبي