انتهاء تصوير ” القاهرة كابول”

انتهى أبطال مسلسل “القاهرة كابول” من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل. ويعد العمل من بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وتعتمد أحداث مسلسل “القاهرة كابول”، على ثلاث شخصيات رئيسية، ويتعلق الأمر بالإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسد دوره النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى لحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

درة تنضم لـ” أفلمها”

كشفت إدارة مهرجان “أفلمها” السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، برئاسة الفنانة سماح أنور، أعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولى، المقرر انطلاق فعالياتها في 28 يناير الجاري، وتستمر حتى 4 من فبراير المقبل.

وتضم لجنة التحكيم التونسية درة ومدير التصوير كمال عبد العزيز والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.

وينطلق المهرجان تحت شعار “سينما المرأة” بشرط ألا تحتوي هذه الأعمال على عنف أو سلوكات هدامة، أو ازدراء للأديان، وإلا ستستبعد.