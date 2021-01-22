وعود تنهي إضراب طنجة

اللاعبون طالبوا بأجورهم الشهرية وحل مشكل زملائهم غير المؤهلين

استأنف لاعبو اتحاد طنجة لكرة القدم تداريبهم، أول أمس (الاثنين)، بملحق ملعب القرية الرياضية بالزياتن، بعد اجتماع عقده ممثلو اللاعبين مع عبد الحميد أبرشان، رئيس الفريق، بمقر سكناه.

وعلمت “الصباح” أن الاجتماع أفضى إلى توصل الطرفين إلى حل لإنهاء الأزمة، بعدما وعد رئيس الفريق اللاعبين والأطر التقنية وموظفي النادي، بتسديد رواتبهم كاملة، ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما تم الاتفاق على تمكين اللاعبين من جزء من منحة التوقيع، خلال أسبوعين على أبعد تقدير، مع الالتزام بتسديد واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء ومصاريف التغذية.

وطالب اللاعبون بحل أزمة ستة من زملائهم غير مؤهلين للعب مع الفريق، بسبب عدم تقديم الضمانات المالية.

وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن الرئيس أبرشان أبلغ اللاعبين أنه سيعقد اجتماعات مع جهات داعمة اليوم (الأربعاء)، لتدبير موارد مالية للفريق، وحل بعض المشاكل، ومن ضمنها وضعية اللاعبين غير المؤهلين، والأجور الشهرية، ومنح التوقيع.

وأعلن لاعبو اتحاد طنجة العصيان منذ الأربعاء الماضي، بمقاطعة التداريب، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، من رواتب خمسة أشهر وأشطر من منحة التوقيع التي يعود أغلبها إلى الموسم الماضي، وواجبات الكراء والماء والكهرباء والتغذية، إذ عاش بعضهم حالة مزرية دفعتهم إلى خوض إضراب عن التداريب، لعدم استجابة إدارة الفريق.

محمد السعيدي (طنجة)