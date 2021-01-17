تونس … تصاعد أعمال النهب والفوضى

عمد مجهولون مساء اليوم الأحد إلى اقتحام المستودع البلدي بجاحب العيون بتونس، والاستيلاء على جملة من المحجوزات المتمثلة في عدد من الدراجات النارية والسيارات، حسب وكالة الأنباء الإخبارية التونسية.

وذكرت الوكالة، أن هؤلاء المجهولون الملثمون، عمدوا إلى غلق طرقات المدينة وإشعال العجلات المطاطية، وحاولوا خلع مكتب البريد وسط المدينة، ومغازة خاصة، إلا أن الوحدات الامنية تصدت لهم وتمكنت من تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وقد وصلت تعزيزات أمنية إلى عين المكان لحماية الممتلكات والأشخاص، وما تزال عملية الكر والفر متواصلة بين الوحدات الامنية ومثيري أعمال الشغب بالمدينة يارا.

وتعيش مدن تونسية منذ أمس السبت، أعمال تخريبية واحتجاجات قوية على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، بعد دخول البلاد في حجر صحي جديد، بسبب تفشي فيروس كورونا.