توقيف مسلح مدجج بالذخيرة في محيط مبنى الكونغرس في واشنطن

تمكنت الشرطة الأمريكية، أول أمس (الجمعة) بواشنطن، من إيقاف مسلح مدجج بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في محيط مبنى الكابيتول، حيث ستقام مراسم تنصيب جو بايدن، الأربعاء المقبل.

وأفاد تقرير للشرطة، أوردته شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية، أن ويزلي آلن بيلر المتحدر من فرجينيا، كان موجودا مساء أول أمس (الجمعة)، عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكونغرس (الكابيتول) ، مضيفا أنه كان بحوزته بطاقة اعتماد مزورة لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.

(و م ع)