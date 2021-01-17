مقاولة أمريكية تستثمر في مشروع تطوير أول إنسان آلي مغربي الصنع

قررت المقاولة الأمريكية “فوتاهوب” الاستثمار في مشروع أول إنسان آلي مغربي الصنع أطلق عليه اسم “شامة”.

وأثارت الخبرة المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمام المقاولة الأمريكية، لاسيما الأبحاث المنجزة من قبل هاجر المصنف، الأستاذة بجامعة القاضي عياض بمراكش، وفريقها.

وبهذه المناسبة، قالت المصنف “ابتكرنا شامة، المرأة الآلية المغربية، انطلاقا من لا شيء، والآن سيمر هذا الروبوت إلى شامة 2.0 بفضل مقاولة استثنائية بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وستضع المقاولة، التي برأسهما المغربي عبد الغني القاسمي، رهن إشارة الباحثة المغربية وفريقها، ميزانية تقدر بمليون درهم (أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي) لمواكبة أشغال التطوير اللازمة لصيغة جديدة من المرأة الآلية “شامة”، تجعل منها أول منصة تشاركية للبحث داخل المنظومة الجامعية المغربية.

يشار أن الباحثة في الذكاء الاصطناعي والأستاذة بجامعة القاضي عياض بمراكش، هاجر المصنف، أحرزت، في دجنبر الماضي، الجائزة الأولى ضمن فئة “الذكاء الاصطناعي الشامل والمندمج”، في إطار جائزة “ويمن تيك” المرموقة، التي تكافئ النساء اللواتي يحققن إشعاعا دوليا في مجال التكنولوجيات المتقدمة.

(و م ع)