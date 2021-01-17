غيث تغير “الستايل” في “مكينشاي”

قالت المغنية والممثلة كريمة غيث، إنها ستخوض تجربة جديدة من خلال عمل تستعد لطرحه، مؤكدة أنها ستطل على جمهورها بستايل مختلف، لم تقدمه طيلة مسيرتها الفنية.

وأوضحت غيث أنها تستعد لطرح أغنية جديدة ستصورها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “مكينشاي”، مشيرة، في تصريحات صحافية، إلى أن العمل سيكون ب”ستايل” مغاير تماما، آملة أن تنال إعجاب جمهورها.

وبالنسبة إلى الأسماء التي تعاملت معها في أغنيتها، أكدت غيث أن الكلمات من توقيع محمد أمير، فيما تكلف بالألحان والتوزيع بدر المخلوقي، علما أن تصوير الفيديو كليب سيكون تحت إشراف المخرج سفيان جراف.

وفي سياق متصل، أزيل، قبل أيام، الستار عن الديو الغنائي الذي جمع أسامة البسطاوي وغيث، وهو العمل الذي طرح عبر القناة الرسمية لغيث على “اليوتوب”.

وحمل جديد البسطاوي وغيث عنوان “كولي كولي”، إذ جرى تصويره على طريقة الفيديو كليب، بشكل جسد من خلاله مخرج العمل سفيان جراف بساطة الحياة وجمالها في الماضي.

وتميز كليب “كولي كولي” الذي حمل تساؤلا عن سبب تغير الناس والحياة بين الأمس واليوم، بإطلالة جميلة وبسيطة لبطلي الكليب، علما أن العمل شكل عودة أسامة البسطاوي بعد غياب طويلة، إلى الساحة الغنائية، وأيضا عودة لكريمة غيث بعد الغياب.

إيمان رضيف