بنشعبون: ضرورة مواكبة سوق الرساميل لإنعاش الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال اجتماع للجنة سوق الرساميل انعقد عبر تقنية الفيديو، ضرورة مواكبة الفاعلين في سوق الرساميل لدينامية إنعاش الاقتصاد الوطني.

وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه بنشعبون، تطرق إلى تجميع والمصادقة على التوصيات الصادرة عن مجموعات العمل التي تم تشكيلها داخل اللجنة، لا سيما الإجراءات الكفيلة بتطوير سوق الدين الخاص والإجراءات المتعلقة بتعزيز تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والشركات الناشئة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز تدخلات مجموع الأطراف المعنية في استراتيجية مندمجة لتطوير سوق الرساميل، مسجلا أن الوزير شدد على أن هذه التوصيات يجب أن تضمن كأولوية مواكبة وتمويل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وذكر بنشعبون في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية الواردة في خطابي 29 يوليوز و 9 أكتوبر 2020، اللذين أعلنا عن إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.

وتم في أعقاب هذا الاجتماع، مع الأخد بعين الاعتبار سياق الانعاش، الاتفاق على هيكلة التوصيات بطريقة تفصل بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى القصير، والمواكبة لخطة الانعاش، والإجراءات على المدى المتوسط والطويل لتطوير السوق.