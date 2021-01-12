الرصد الوبائي … 801 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1345 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 453 ألفا و 789 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 427 ألفا و 351 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7784 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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