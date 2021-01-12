أخبار 24/24
الرصد الوبائي … 801 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1345 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 453 ألفا و 789 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 427 ألفا و 351 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7784 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.
الدار البيضاء سطات +274
طنجة تطوان الحسيمة +146
الرباط سلا القنيطرة +132
مراكش أسفي +62
الشرق +54 +3
سوس ماسة +41
فاس مكناس +27
الداخلة وادي الذهب +20
كلميم واد نون +17
درعة تافيلالت +13
بني ملال خنيفرة +8
العيون الساقية الحمراء +7