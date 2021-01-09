العيون.. افتتاح مركز للتربية عن طريق الرياضة بحضور ديفيد شينكر

افتتحت منظمة “تيبو المغرب” غير الحكومية والسفارة الأمريكية بالرباط، اليوم السبت، بالعيون، مركزا للتربية عن طريق الرياضة، بحضور مساعد كاتب الدولة الامريكي المكلف بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ديفيد شينكر.

وسيستفيد نحو 200 طفل، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، من خدمات مركز تيبو العيون الجديد المحدث بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية، وأن يصبح قاطرة للتنمية عن طريق الرياضة.

ويعتبر مركز تيبو العيون الجديد الذي افتتح بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، الأول على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء والثاني والعشرين في المملكة.

وبحسب المسؤولين في المنظمة غير الحكومية، فإن هذا المركز يتوج الالتزام العميق للشريكين لمواجهة التحديات الرئيسية للمجتمع المغربي وخاصة تعليم الشباب وتمكنيهم .

وهكذا سيتمكن 200 طفل من ولوج سبل النجاح التربوي والتمكين بفضل برنامج يسمح بتعلم التقنيات الفردية والجماعية لكرة السلة والاستفادة من ورشات حول تقنيات العلوم والتكنولوجيات و الهندسة و الرياضيات، و كذلك تعلم اللغات الأجنبية و اكتساب المهارات القيادية.

(و م ع)