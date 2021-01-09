بورصة الدار البيضاء على وقع الأحمر ما بين 4 و 8 يناير الجاري

أغلقت بورصة البيضاء الأسبوع الممتد ما بين 4 و8 يناير الجاري، على الانخفاض، حيث سجل كل من مؤشريها الرئيسيين ، مازي انخفاضا بنسبة 0,34 في المائة، وماديكس تراجعا بنسبة 0,32 في المائة .

ففي نهاية هذه الفترة، سجل مؤشر مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا ليستقر في 11.249,14 نقطة، وانخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ليبلغ 9.160,09 نقطة.

وبدوره سجل المؤشر الجديد (Morocco Stock Index 20-MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ببورصة الدار البيضاء، انخفاضا، بنسبة 0,56 في المائة (919,60 نقطة).

وعلى الصعيد الدولي، حقق مؤشر FTSE CSE Morocco 15 ارتفاعا بنسبة 0,43 في المائة ( 10.269,53 نقطة)، بينما تراجع مؤشر FTSE Morocco All-Liquid بنسبة 0,37 في المائة (9.708 نقطة ).

وفيما يتعلق بالمؤشر البيئي والاجتماعي والحكامة (ESG) “الدار البيضاء ESG 10″، فقد سجل خسارة بنسبة 0,80 في المائة (855.04 نقطة).

وعلى المستوى القطاعي، أنهت 10 قطاعات من بين 24 الممثلة في البورصة الأسبوع بشكل سلبي، إذ سجلت قطاعات “الخدمات للجماعات” و”الترفيه والفنادقة” وقطاع “البناء ومواد البناء” انخفاضا بلغت نسبه 5,07 في المائة، و2,63 في المائة، و2,39 في المائة ، على التوالي .

في المقابل، سجل قطاع “الهندسة والتجهيزات الصناعية” نموا بنسبة 4,87 في المائة، وهو أداء أفضل، متقدما على “النفط والغاز” (+3,38 في المائة).

وخلال هذه الفترة، سجلت أفضل الأداءات الأسبوعية كل من Sonasid (11,67 في المائة)، وDelattre Levivier Maroc (10,62 في المائة)، وJet Contractors (8,91 في المائة).

ومن ناحية أخرى، سجلت ليديك (-5,07 في المائة)، وسهام للتأمين (-4,54 في المائة)، واسمنت المغرب (-4,11 في المائة) أكبر انخفاضات خلال الأسبوع.

وتصدرت الأسهم الأكثر نشاطا خلال الأسبوع كل من التجاري وفا بنك بنسبة 16,80 في المائة، متبوعة بإتصالات المغرب (15,84 في المائة)، وإفريقيا غاز (10,08 في المائة)، ومناجم (8,81 في المائة).

(و م ع)