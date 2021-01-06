“أفري’كاسك” (AFRI’CASK) … أعذب الألحان الإفريقية

وفي سعيها الحثيث لتعزيز الغنى الموسيقي للقارة الأفريقية، ستطلق مؤسسة “آنيا” الثقافية، منظمة مهرجان “فيزا فور ميوزيك”، مشروعها وفكرتها الجديدة “أفري’كاسك”(AFRI’CASK)؛ وهي قائمة أسبوعية للأغاني التي تدعونا لاستكشاف الاتجاهات الموسيقية الجديدة في القارة الأفريقية. وستستضيف مؤسسة أنيا كل أسبوع ممثلا ثقافيا أفريقيا وتمنحه كل الحرية ليتحفنا بجديد الأخبار الموسيقية في بلاده من خلال القائمة الموسيقية التي سيختارها.

وسوف يكون عام 2021 فرصة للسفر عبر القارة الأفريقية والاستمتاع بالموسيقى المعاصرة، والتي تسيطر على المسرح العالمي اليوم بفضل وفرة الإبداع التي يقدمها شبابها. إنها تجربة صوتية فريدة بحق، في حضرة “الأفروبوب” النيجيري، “والكوبي ديكالي”, الإيفوارية، “والرومبا الكونغولية”، والراب وفن الراي في دول شمال أفريقيا، وفن “المورنا” في الرأس الأخضر. وهي أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر.

فمن خلال القائمة الموسيقية الأولى، ندعوكم لاكتشاف المشهد الموسيقي بتنزانيا، من خلال قائمة أغاني يوسف محمود، وهو فنان موسيقي ومدير ساوتي زا بوسارا، وهو مهرجان مرجعي في جزيرة زنجبار وشريك فيزا فور ميوزيك.

والحق أن هذه المبادرة فرصة للتعرف على أهم الفاعلين الثقافيين الرئيسيين وكذا المهرجانات والأعمال الثقافية في أفريقيا، وفرصة للاستماع إلى قائمة موسيقية مختارة كل أسبوع!