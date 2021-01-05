الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 1637 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1736 حالة شفاء، و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 445 ألفا و439 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 416 ألفا و708 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7581 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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