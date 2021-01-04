كرواتيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الهزات الأرضية المتتالية

أعلنت الحكومة الكرواتية ،اليوم الاثنين ، عن حالة الطوارئ في عدة مناطق من البلاد بسبب الهزات الأرضية المتتالية وآثار الزلزال التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة. وأكد رئيس وزراء كرواتيا ، أندريه بلينكوفيتش ، أن حكومة بلاده “اتخذت قرار ا بتبني نظام حالة الطوارئ في مناطق سيساشكو – موسلافاتشكا ،و جزئيا في مقاطعات زغرب وكارلوفاتسكايا “.

وبحسب رئيس الحكومة ، فإن لجنة لمتابعة تنفيذ هذا النظام سيتراسها شخصيا وستضم ممثلين عن جميع الوزارات ، كما تم تعيين وزير أملاك الدولة داركو هورفات ونائب رئيس الوزراء بوريس ميلوسيفيتش نائبين للرئيس. وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة كرواتيا في 29 دجنبر الماضي ،و وقع مركز الزلزال على بعد 46 كلم جنوب شرق العاصمة زغرب.

وتسببت الهزة الأرضية في مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين وتأثرت فضاءات عمرانية كثيرة ،من ضمنها مباني تراثية.

ولم تتوقف الهزات الأرضية في كرواتيا منذ صباح يوم 28 دجنبر ،و منذ ذلك الحين ، تم تسجيل أكثر من 70 هزات ارتدادية ، وشعر ببعض الهزات في إيطاليا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك وصربيا والمناطق الجنوبية الشرقية من النمسا.