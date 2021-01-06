حفظ التحقيق مع رمضان

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي، حفظ التحقيق مع الفنان محمد رمضان في واقعة التطبيع، واعتمدت قرار لجنة التحقيق بالاكتفاء بفترة الإيقاف.

القرار الرسمي تم اعتماده في الاجتماع الأخير لمجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، ولكن تأخر إعلانه، تحسبا لموجة غضب منتظرة، خاصة أن ما قام به رمضان يعد مخالفة جسيمة لقرارات الجمعية العمومية، كما أنه لم يقدم اعتذارا لجمهوره، واكتفى بتأكيد أنه لم يكن يعلم هوية من يقوم بالتقاط الصور معه، وهو ما كرره في جلسة التحقيق.

وبالنسبة إلى محاكمته، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات محاكمته بتهمة “تحدي الشعب المصري ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل”.