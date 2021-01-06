الرباعي نقيبا لفناني تونس

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي انتخابه نقيبا للفنانين التونسيين، إذ نشر عبر صفحته على “إنستغرام” صورة لإعلان تأسيس النقابة، التي ضمت أسماء عدد من الفنانين التونسيين أعضاء للهيـأة الإدارية المؤسسة للنقابة، والتي يترأسها لطفي بوشناق.

وعلق الرباعي على الصورة قائلاً “على بركة الله نبدأ عهدا جديدا، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبا بالجميع في نقابتكم و كلنا عزم على تصحيح المسار معا . كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والاحترام”.

وجاء تأسيس هذه النقابة، بعد تظاهرات واحتجاجات لعدد من الفنانين التونسيين، بسبب تدني مستوى المعيشة وتردي وضعهم المادي.