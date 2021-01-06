روح الصايل في حفل جوائز الصحافة

عقيل ماكاو يحرز جائزة الصورة وحجب جائزة الكاريكاتير

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها الثامنة عشرة، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة.

وجرى خلال هذا الحفل الإعلان عن اسم الحائز على الجائزة التقديرية لهذه الدورة، وأسماء الفائزين بالجائزة في أصناف التلفزيون، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، وصحافة الوكالة، والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، والصورة، والتحقيق الصحافي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري.

وعادت الجائزة التقديرية، التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، إلى الإعلامي الراحل نور الدين الصايل. وآلت جائزة التلفزيون، إلى الصحافية نوال الكراري من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون عن وثائقي بعنوان “مبادرات ملكية في مواجهة كوفيد-19″، فيما عادت جائزة الإذاعة إلى الصحافية فريدة الرحماني من الإذاعة الوطنية عن عمل بعنوان “العود للجريمة.. أي حلول؟”.

ومنحت جائزة الصحافة المكتوبة إلى رضوان مبشور من أسبوعية “الأيام” عن عمله بعنوان “كيف أصبح الدواء في المغرب جزءا من الداء”، فيما فاز الصحافي محمد الراجي من موقع “هسبريس” بجائزة صنف الصحافة الإلكترونية عن عمله “ضعف الدعم النفسي يعمق جراح الأطفال ضد الاغتصاب في المغرب”. وفي صنف صحافة الوكالة، آلت الجائزة إلى الصحافي عبد اللطيف أبي القاسم، من وكالة المغرب العربي للأنباء، عن “بورتري” بعنوان “جينفر جراوت..سفيرة فوق العادة لثقافة المغرب الأخاذة”. ومنحت جائزة التحقيق الصحافي، لعادل بنموسى من القناة الثانية (دوزيم)، عن حلقة لبرنامج “كلنا أبطال”، فيما آلت جائزة الصورة للمصور الصحافي أحمد عقيل (ماكاو) من جريدة “بيان اليوم”.

وفي صنف جائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي، عادت الجائزة مناصفة إلى الصحافيين بالقناة الأمازيغية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون)، الزهرة وحساين عن عمل خاص حول الفنان العالمي الراحل إيدير، وسمير المقدم عن عمله “الأمازيغية لغة للتقاضي”. أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، ففاز بها الصحافي الحافظ محضار من قناة العيون الجهوية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون)، عن عمله “الإبل بالصحراء: ارتباط، هوية، وتنمية”.

وقال سمير المقدم، الفائز بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، ل “الصباح”، إن الجائزة تعتبر تتويجا لمسار مهني لما يقارب 17 سنة ما بين الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، أنجز خلالها مجموعة من البرامج الخاصة والتحقيقات، التي استأثرت بانشغالات الرأي العام.

وأضاف الصحافي بقناة “تمازيغت”، أن إنجاز البرنامج الخاص جاء في إطار أجرأة التنزيل الدستوري للقانون التنظيمي للأمازيغية لإدماجها في السياسات العمومية (التعليم، القضاء، المرافق العمومية…)، باعتبارها لغة للتواصل.

وقال سمير المقدم “إن الجائزة تعتبر ثمرة مجهود جماعي لفريق عمل البرنامج، الذي كان من تصوير حسن مناضل وتوضيب آسية فهمي والصوت لرشيد السيكي”.

إيمان رضيف