“مع الناس” على “دوزيم”

يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الاثنين)، على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة، مع برنامج “مع الناس”، من إعداد وتقديم عزيزة العيوني وإخراج عبد الرحيم سلفوني، والذي يتطرق إلى قضية جديدة من قضايا تهم المجتمع المغربي.

ويعتبر “مع الناس” برنامجا تلفزيونيا يضرب موعدا شهريا لمشاهدي “دوزيم”، كما يتطرق إلى مواضيع ذات طابع اجتماعي، مثل الخيانة الزوجية ومشاكل الإرث والاغتصاب.

ويسلط البرنامج الضوء على مجموعة من الطابوهات الاجتماعية انطلاقا من قصص واقعية حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الرأي العام، كما تستضيف عزيزة لعيوني داخل البلاطو ضيفا ليحكي قصته، حيث يعود سنوات إلى الوراء لتقريب المشاهدين من تفاصيلها.

وبالموازاة مع حكي ضيف البرنامج، يتم تقديم أحداث من القصة على شكل عمل تخييلي، حيث يتولى عدد من الممثلين تقمص الشخصيات الرئيسية.

وتعتبر كل حلقة من برنامج “مع الناس” عبارة عن قصة شخص، كما أن شعاره يدعو إلى الاستفادة من تجارب الآخرين، إذ يتم التأكيد في كل مرة على شعاره “هو ماشي للفرجة وإنما للعبرة”.

أمينة كندي

