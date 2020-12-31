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طرفاية.. تحطم قارب صيد تقليدي على متنه 14 بحارا

منذ ساعة واحدة
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أفادت السلطات المحلية لإقليم طرفاية بأن قارب صيد تقليدي على متنه 14 بحارا تحطم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد اصطدامه بأمواج عاتية عند خروجه من ميناء طرفاية، حسب المعطيات الأولية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالحادث، تدخلت جميع المصالح المختصة، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص نقلوا على الفور إلى مستعجلات المركز الصحي بمدينة طرفاية، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر الأبحاث للعثور على باقي أفراد طاقم القارب.

وأشارت إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن أسباب وظروف هذا الحادث.

منذ ساعة واحدة
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