مسألة الأرشيف في المغرب جديد لعويسي

صدر للباحث عزيز لعويسي كتاب جديد تحت عنـوان “مسألة الأرشيف في المغرب: تراث وحداثة”، عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر بالرباط، بدعم من مؤسسة “أرشيف المغرب”،

والإصدار هو عبارة عن تجميع لمقالات نشرها الباحث على امتداد ما يزيد عن السنة في العديد من الجرائد الورقية والإلكترونية، وحاول من خلالها مقاربة الأرشيف المغربي من حيث أبعاده القانونية والتنظيمية والحقوقية والحداثية والتربوية والتنموية والتعليمية والإستراتيجية وغيرها، إسهاما في التعريف بالمؤسسة الراعية للأرشيف العمومي وتقريب ما تضطلع به من أدوار وتدخلات متعددة المستويات من الإعلام ومن عموم الجمهور، في سبيل صون الذاكرة الجماعية وحماية التاريخ الوطني ورعاية الهوية المشتركة.

وفي تقديمه للمؤلَّف، يقول الأستاذ الجامعي والمؤرخ جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب: “كثيرا ما تجاوز عزيز لعويسي في مقالاته درجة الوصف ليناقش بجرأة من موقع كاتب رأي ينافح عن قضية هذا الوضع أو ذاك، مع إبداء اقتراحاته بكل صراحة، ربما أحيانا قد لا يجرؤ عليها من هو مقيد بواجب التحفظ”.

ع . م