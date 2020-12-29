أكادير… تعبئة 42 مركزا صحيا و 14 وحدة متنقلة للتلقيح ضد كورونا

تم على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان تعبئة 42 مركزا صحيا و 14 وحدة متنقلة وذلك في إطار عملية التلقيح المرتقبة للتحصين من كوفيد-19، مع الوقوف على جاهزيتها وتوفير جميع المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه العملية.

وأوضح المدير الجهوي للصحة لجهة سوس- ماسة، رشدي قدار، عقب زيارة تفقدية لبعض المراكز الصحية قام بها والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، أنه تم تجنيد 300 شخص من الأطر الطبية وشبه الطبية والأطر الإدارية لإنجاح عملية التلقيح ضد وباء كوفيد -19.

وأضاف أنه يتعين على المواطنين، بالموازاة مع هذه العملية الوطنية غير المسبوقة، التي تهدف إلى تزويد السكان باللقاح كوسيلة مناسبة للتحصين ضد الفيروس ومكافحة انتشاره، مواصلة احترام التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن عملية التلقيح ستتم بتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

ويرتقب أن تتم عملية التلقيح على مرحلتين، أي جرعتان منفصلتان كل 21 يوما، سيهم العاملين بالخطوط الأمامية، منهم على الخصوص الطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفو التعليم، على أن يشمل بعد ذلك باقي المواطنين.

و م ع