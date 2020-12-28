بنعبد القادر يتفقد ورش بناء ابتدائية سيدي إفني

قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لورش تشييد المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، الذي يوجد في مراحله النهائية المرتقب إكمالها في مارس المقبل.

وأكد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن زيارته تروم أيضا تحريك بعض الأوراش المتعثرة، وتدخل في إطار زيارات مماثلة لمختلف جهات المملكة، الغرض منها تدشين بنايات جديدة، أو تفقد أخرى قديمة للوقوف على الظروف “غير اللائقة” التي يشتغل فيها القضاة والموظفين والمرتفقين، والتي تحتاج إلى “مراجعة”، على حد قوله.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم سيدي إفني حسن صدقي، وعدد من المسؤولين القضائيين، بجولة همت مختلف أروقة وفضاءات هذه المنشأة القضائية التي تضم ثلاث قاعات للجلسات، و28 مكتبا، وفضاءات للاعتقال والأرشيف ومرآب، وقاعة للاجتماعات، ومكتبة وفضاءات أخرى مشتركة، إلى جانب قسم لقضاء الأسرة.

وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 ألف و94 متر مربع، 3704 متر مربع منها مغطاة، ما يناهز 22 مليون و946 ألف درهم.

(و م ع)